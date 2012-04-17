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市场报道 | 2012年 4月 18日 星期三 05:30 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因全球供应充足

路透4月17日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二多数收低,因全球供应充裕降低了全球市场对美国小麦的需求,这令小麦市场承压.

指标CBOT-5月合约WK2在日内大部份时间上涨,受一轮回补空头带动.不过在缺乏利多的基本面消息的情况下,该合约未能守住升幅.

花旗集团将其2012年小麦价格预估从6.25美元上调至6.38美元.

美国农业部因遭遇火灾,其作物生长报告将推迟至周二发布.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收跌3/4美分,报每蒲式耳6.15-1/2美元.

CBOT小麦预估成交量为92,856口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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