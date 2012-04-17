〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因出口需求

路透4月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,从周一1%的跌势中反弹,交易商称因传闻美国大豆有出口需求,特别是来自主要买家中国.

大豆期货脱离日高,一些交易商在5月大豆期货SK2未能攻上周一日高后进行多头平仓.

美国农业部证实向未具名目的地出售了22.5万吨美国大豆,包括11万吨2011/12年度交运以及11.5万吨2012/13年度交运.

油籽业刊物《油世界》下调阿根廷今年大豆产量100万吨,至4,400万吨,下调巴西大豆产量50万吨至6,500万吨,因乾旱.

业内消息称,台湾早餐大豆采购协会(BSPA)高雄分支从巴西购入6万吨大豆.

美国农业部称,因隔夜发生火灾,推迟其一周作物生长报至周二稍晚发布.

CBOT-5月大豆期货SK2收高5-3/4美分,报14.25-3/4美元.

5月豆粕合约SMK2收高2.4美元,报每短吨393.8美元.5月豆油合约BOK2升0.10美分,收报每磅55.76美分.

今日CBOT预估大豆成交量为233,515口,豆油成交量为96,128口,豆粕成交量为94,436口.

以下为CBOT农产品期货在2020 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 616.75 -6.50 -1.0% -4.6%

CBOT大豆Sc1 1425.75 5.75 0.4% 19.0%

CBOT豆粕SMc1 393.80 2.40 0.6% 27.3%

CBOT豆油BOc1 55.76 0.10 0.2% 7.0%

CBOT小麦Wc1 615.50 -0.75 -0.1% -5.7%

CBOT稻米RRc1 1557.00 14.00 0.9% 6.6%

EU小麦BL2H0 211.50 2.25 1.1% 4.4%

NYMEX原油期货CLc1 104.23 1.30 1.3% 5.5%

道琼工业指数.DJI 13,116 194 1.5% 7.3%

现货金XAU= 1649.63 -1.97 -0.1% 5.5%

欧元/美元EUR= 1.3128 -0.0006 -0.1% 1.4%

美元指数.DXY 79.5460 -0.0090 0.0% -0.8%

波罗的海

干散货指数.BADI 989 14 1.4% -43.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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