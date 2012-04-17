〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收高,因出口需求

欧洲经济：英国就退欧后的汽车产业向标致雪铁龙做出保证--金融时报
路透伦敦2月18日 - 英国金融时报周六报导称，英国政府已向PSA(标致雪铁龙)集团就该国退欧后的贸易和供应链做出担保，以在一项可能进行的收购交易后保护Vauxhall汽车厂。
路透4月17日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,从周一1%的跌势中反弹,交易商称因传闻美国大豆有出口需求,特别是来自主要买家中国.
大豆期货脱离日高,一些交易商在5月大豆期货SK2未能攻上周一日高后进行多头平仓.
美国农业部证实向未具名目的地出售了22.5万吨美国大豆,包括11万吨2011/12年度交运以及11.5万吨2012/13年度交运.
油籽业刊物《油世界》下调阿根廷今年大豆产量100万吨,至4,400万吨,下调巴西大豆产量50万吨至6,500万吨,因乾旱.
业内消息称,台湾早餐大豆采购协会(BSPA)高雄分支从巴西购入6万吨大豆.
美国农业部称,因隔夜发生火灾,推迟其一周作物生长报至周二稍晚发布.
CBOT-5月大豆期货SK2收高5-3/4美分,报14.25-3/4美元.
5月豆粕合约SMK2收高2.4美元,报每短吨393.8美元.5月豆油合约BOK2升0.10美分,收报每磅55.76美分.
今日CBOT预估大豆成交量为233,515口,豆油成交量为96,128口,豆粕成交量为94,436口.
以下为CBOT农产品期货在2020 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 616.75 -6.50 -1.0% -4.6%
CBOT大豆Sc1 1425.75 5.75 0.4% 19.0%
CBOT豆粕SMc1 393.80 2.40 0.6% 27.3%
CBOT豆油BOc1 55.76 0.10 0.2% 7.0%
CBOT小麦Wc1 615.50 -0.75 -0.1% -5.7%
CBOT稻米RRc1 1557.00 14.00 0.9% 6.6%
EU小麦BL2H0 211.50 2.25 1.1% 4.4%
NYMEX原油期货CLc1 104.23 1.30 1.3% 5.5%
道琼工业指数.DJI 13,116 194 1.5% 7.3%
现货金XAU= 1649.63 -1.97 -0.1% 5.5%
欧元/美元EUR= 1.3128 -0.0006 -0.1% 1.4%
美元指数.DXY 79.5460 -0.0090 0.0% -0.8%
波罗的海
干散货指数.BADI 989 14 1.4% -43.1%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 李军;审校 于春红
路透伦敦2月18日 - 英国金融时报周六报导称，英国政府已向PSA(标致雪铁龙)集团就该国退欧后的贸易和供应链做出担保，以在一项可能进行的收购交易后保护Vauxhall汽车厂。
路透上海2月20日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 增发20 2月7日 100 4.1808% 3.89(第20次增发，参考收益率) *增发21
路透北京2月20日 - 中国财政支出结构固化的弊端在经济下行压力加大，财政收支矛盾和风险加剧的背景下正愈发明显。专家们强调，打破财政支出结构固化，是一个系统性问题，需要从优化顶层设计、深化体制改革、提升国家治理能力入手，从决策、制度、技术三个层面分别施策。