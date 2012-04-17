〔金属期市〕铜价从三个月低位反弹,交易商聚焦供应问题

* 铜价持稳在每吨8,000美元以上,因风险资产上升

* 力拓矿场铜产量下降13%

路透纽约/伦敦4月17日电---铜价周二升穿每吨8,000美元,从上日触及的三个月低位反弹,因欧债忧虑缓和,且力拓铜产量意外减少使供应紧张成为焦点.

铜价跟随全球股市和欧元的普遍涨势,此前西班牙公债标售顺利完成及德国经济数据良好,提振了投资人信心,并增强欧元区复苏的希望.

铜价不大可能进一步上涨,鉴于主要消费国中国经济增长放缓的忧虑加重及国际货币基金组织(IMF)认为经济前景脆弱,而铜近期需求前景仍不明确.

"有关中国需求,仍有许多不确定性,"Archer Financial Services期货分析师Steve Platt说.

"铜市似乎在下行修正阶段,只要铜价无法突破3.73-3.75美元(每吨8,223-8,267)区域,我们可能看到市场进一步下跌."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收升70美元,收报每吨8,050美元,从周一下挫至1月初来最低的7,885.25美元反弹.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2收升1.90美分,收报每磅3.6470美元,接近盘中交投区间3.5845-3.65455美元的高端.

COMEX期铜成交放量,在纽约尾盘COMEX期铜成交量超过90,500口,较30日均值高逾40%.

美元兑一篮子货币下跌,提振铜价,两者的关联性升至3月8日来最强.

国际货币基金组织(IMF)周二称,将其对美国2012年的经济成长预估上调至2.1%,2013年成长预估亦调高至2.4%.IMF称美国经济已"获得部分动能",但仍面临下行风险.[CMN-IMF]

全球矿商力拓(RIO.AX)(RIO.L)公布第一季铁矿石产量下降10%,指因天气相关因素导致到澳洲港口和矿山的运输中断.[ID:nSB1493124]

铜产量下降13%,至119,500吨,分析师预估为超过140,000吨.路透在4月对19名分析师的调查显示,今年全球铜市料有18万吨供应缺口.

周一交易消息称,嘉能可(GLEN.L)持有的多头仓位在伦敦铜市占主导地位,供应紧张令现货铜较指标三个月期铜的溢价升至三年半的最高位.

现货铜较指标三个月期铜合约的溢价飙升,最多升至每吨95美元.

以下为1814GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 364.65 1.85 +0.51 343.60 6.13

LME期铝 2076.00 11.00 +0.53 2020.00 2.77

LME期铜 8050.00 70.00 +0.88 7600.00 5.92

LME期铅 2073.00 -5.00 -0.24 2035.00 1.87

LME期镍 17825.00 325.00 +1.86 18710.00 -4.73

LME期锡 21550.00 150.00 +0.70 19200.00 12.24

LME期锌 1991.00 -7.00 -0.35 1845.00 7.91

上海期铝 16050.00 0.00 +0.00 15845.00 1.29

上海期铜 56530.00 -190.00 -0.33 55360.00 2.11

上海期锌 15370.00 25.00 +0.16 14795.00 3.89

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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