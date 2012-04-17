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货币新闻 | 2012年 4月 18日 星期三 04:16 BJT

〔美股盘后〕IBM盘后下跌1.1%,此前公布第一季业绩

路透纽约4月17日电---IBM(IBM.N)在周二美股盘后交易中下跌1.1%,此前公布业绩.

IBM公布第一季GAAP每股盈利为2.61美元,非GAAP每股营运收益为2.78美元,第一季营收为247亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计IBM第一季每股盈利为2.65美元,营收为247.8亿美元.

IBM预计2012会计年度非GAAP每股营运收益为至少15.00美元,预计2012会计年度GAAP每股收益为至少14.27美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计IBM 2012会计年度每股盈利为14.94美元.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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