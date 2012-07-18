〔美股盘后〕IBM盘后下跌1.1%,此前公布第二季业绩

香港热股：大润发经营商--高鑫零售早盘下跌，指阿里巴巴和腾讯非洽商对象
路透香港2月20日 - 在中国经营连锁大卖场＂大润发＂的高鑫零售周一早盘股价最多大挫逾15%，为近一个月来低点；公司高管早前对台湾媒体表示大润发获中国三大电商巨头，包括阿里巴巴、腾讯及苏宁洽商多种形式合作，然后公司其后公告称，正进行讨论的并不包括阿里巴巴和腾讯。
路透纽约7月18日电---IBM(IBM.N)在周三美股盘后交易中下跌1.1%,此前公布业绩.
IBM公布第二季GAAP每股盈利为3.34美元,非GAAP每股营运收益为3.51美元.第二季营收为258亿美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预计IBM第二季每股盈利为3.42美元,营收为262.7亿美元
IBM预计2012会计年度非GAAP每股营运收益为至少15.10美元,预计2012会计年度GAAP每股盈利至少为14.40美元.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计IBM 2012会计年度每股盈利15.06美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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