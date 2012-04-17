〔纽约汇市〕美元和日圆下滑,商品货币和欧元上涨

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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* 对西班牙的忧虑犹在,限制欧元涨幅
* 欧元强劲支撑位在1.30美元
* 加元为表现最好的货币,因加拿大央行料将很快升息
路透纽约4月17日电---低收益的美元和日圆周二下跌,全球经济状况不断改善促使投资人在风险较高的商品货币中寻求较高回报,因而打压美元和日圆.
西班牙国库券标售需求强劲及良好的德国投资者信心数据给予投资人撤出美元和日圆的理由.这亦为欧元兑美元带来支持.
加元是表现最好的货币,跳升逾1%,此前加拿大央行称可能需要开始升息,因成长和通胀强于预期.英镑,澳元和新西兰元兑美元也上涨,反映投资人的风险胃纳上升.
"风险人气略有好转.我们看到美元兑日圆上涨,诸如澳元,新西兰元和加元等风险较高货币也上扬,"苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Kim说.
他补充说,加拿大央行对全球经济的评估没有那么悲观也扶助整体市场人气.
在纽约午后中段,欧元兑美元EUR=跌0.1%,至1.3131美元,之前升穿周一的高位,触及1.3172美元.周二低见1.3088美元.
西班牙标售国库券后,欧元触及日高.西班牙标售32亿欧元的12个月和18个月国库券后,投资人松一口气,尽管国库券标售的得标利率远高于一个月前的标售.周四西班牙将标售10年期和两年期公债,届时将面临更大考验.
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI