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市场报道 | 2012年 4月 18日 星期三 04:35 BJT

〔纽约汇市〕美元和日圆下滑,商品货币和欧元上涨

* 对西班牙的忧虑犹在,限制欧元涨幅

* 欧元强劲支撑位在1.30美元

* 加元为表现最好的货币,因加拿大央行料将很快升息

路透纽约4月17日电---低收益的美元和日圆周二下跌,全球经济状况不断改善促使投资人在风险较高的商品货币中寻求较高回报,因而打压美元和日圆.

西班牙国库券标售需求强劲及良好的德国投资者信心数据给予投资人撤出美元和日圆的理由.这亦为欧元兑美元带来支持.

加元是表现最好的货币,跳升逾1%,此前加拿大央行称可能需要开始升息,因成长和通胀强于预期.英镑,澳元和新西兰元兑美元也上涨,反映投资人的风险胃纳上升.

"风险人气略有好转.我们看到美元兑日圆上涨,诸如澳元,新西兰元和加元等风险较高货币也上扬,"苏格兰皇家银行汇市策略师Brian Kim说.

他补充说,加拿大央行对全球经济的评估没有那么悲观也扶助整体市场人气.

在纽约午后中段,欧元兑美元EUR=跌0.1%,至1.3131美元,之前升穿周一的高位,触及1.3172美元.周二低见1.3088美元.

西班牙标售国库券后,欧元触及日高.西班牙标售32亿欧元的12个月和18个月国库券后,投资人松一口气,尽管国库券标售的得标利率远高于一个月前的标售.周四西班牙将标售10年期和两年期公债,届时将面临更大考验.

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