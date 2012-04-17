〔国际油市〕NYMEX连续第二日走强,续因Seaway油管计划提前逆转方向

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 欧元区数据、IMF对全球预期改善利好
* 4月13日止当周美国原油库存料增加,油品库存料下降
* 关注美国石油协会(API)库存报告
路透纽约4月17日电---美国原油期货周二第二天上扬,Seaway输油管逆转方向的目标日期提前,持续提振买盘.油管逆转方向将有助减轻美国中西部的原油库存过剩,将加拿大石油及北达科他原油直接输往美国墨西哥湾沿岸.
西班牙公债标售受到欢迎、德国经济景气利好及国际货币基金组织(IMF)上调全球经济成长预估,均支撑油价.
交易员正静候2030GMT公布的美国石油协会(API)库存报告,以待进一步走势指引.能源资料协会(EIA)周三亦将公布库存报告.
报告出炉前的一项路透调查预期,4月13日止当周,美国国内原油库存料将增加140万桶.馏分油库存料将减少20万桶,汽油库存料将减少90万桶.
API收盘后公布,美国最近一周原油库存增加340万桶;汽油库存减少260万桶,馏分油库存减少240万桶.
此外,美国总统奥巴马提出新政,拟在上调操纵石油期货市场行为的民事和刑事处罚.[ID:nSB1494502]奥巴马还提议美国商品期货交易委员会(CFTC)要求交易员增加原油期货交易的保证金或抵押品规模.
芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)则回应称,奥巴马对保证金的提议是"错误的",并警告此举或推高油价.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约CLK2收高1.27美元,或1.23%,结算价报每桶104.20美元,为4月2日来收盘高位,盘中交投区间在102.66-105.07美元.合约将于周五到期.
NYMEX-6月原油期货CLM2收报104.64美元,同样升1.27美元,或1.23%.洲际交易所(ICE)-6月布兰特原油期货LCM2收高10美分,或0.08%,报118.78美元.布兰特期货油价较美国原油期货价格升水缩窄至14.14美元,周一时则为15.31美元.
万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求较上年同期下降6.8%,因油价较高及燃油效能上升使消费承压.[ID:nSB1494724]
IMF在最新的全球经济前景报告中指出,今年全球经济料将成长3.5%,而2013年料增长4.1%,略高于1月预期的成长3.3%和3.9%.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
5月原油 104.20 1.27 1.2% 102.66 105.07 221,107 284,959
6月原油 104.64 1.27 1.2% 103.10 105.50 142,993 137,539
5月RBOB汽油 3.2340 -0.0330 -1.0% 3.2166 3.2766 47,689 71,000
6月RBOB汽油 3.1752 -0.0189 -0.6% 3.1571 3.2045 56,424 62,047
5月取暖油 3.1266 0.0100 0.3% 3.1050 3.1354 35,429 54,926
6月取暖油 3.1308 0.0088 0.3% 3.1097 3.1399 32,071 40,538
ICE合约
6月布兰特 118.78 0.10 0.1% 117.98 119.34 233,522 232,834
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 629,393 687,731 578,227 1,592,774 -7,494
汽油 166,171 185,414 166,589 364,960 9,932
取暖油 108,170 137,129 130,355 297,114 11,537(完)
--编译 梁睿雪;审校 李军
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
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