〔美股业绩〕英特尔第一季营收超预期,因个人电脑需求仍具韧性

路透4月17日电---全球最大晶片生产商英特尔(INTC.O)周二公布的第一季营收高于市场预期,在面临消费者愈发倾向使用平板电脑和其他移动电子设备的情况下,个人电脑的需求仍具韧性.

英特尔称第二季营收为136亿美元,加减5亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为134.5亿美元.

欧洲和美国经济不佳,消费者愈发倾向使用平板电脑,及泰国洪灾导致硬盘近期供应短缺对个人电脑行业带来沉重打击.

不过中国和其他新兴经济体的需求扶助维持个人电脑增长,及英特尔的服务器业务表现出色.

英特尔称,第一季营收为129亿美元,高于上年同期的128.5亿美元,且略高于市场原先预期的128.5亿美元.

第一季公认会计原则(GAAP)净利为27.4亿美元,低于上年同期的31.6亿美元.

英特尔第一季GAAP每股盈利为0.53美元,高于预期的0.50美元.

英特尔预计第二季非GAAP毛利润率为63%,加减2个百分点.

尽管业绩相对良好,但英特尔股价在盘后下跌2.81%,该股在Nasdaq常规交易时段收升0.23%,至28.47美元.(完)