〔加拿大股市〕收涨,受助于美国企业业绩和欧债忧虑缓和

标题新闻：继1月数据显示通胀步伐放缓后，瑞典央行不急着收紧货币政策--央行副总裁
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路透多伦多4月17日电---加拿大主要股指周二上扬,因投资者关注令人鼓舞的美国公司业绩,以及对欧洲经济的信心改善,且商品价格反弹.
上涨股中,Suncor Energy (SU.TO)收高2%;Canadian Natural Resources (CNQ.TO)攀升2.3%;多伦多道明银行(TD.TO)上扬1%.
利好消息方面, 周二公布的一项调查显示,4月德国分析师和投资者信心意外上升,激发了德国正从疲态中复苏的希望.德国4月ZEW经济景气判断指数从3月的22.3升至23.4,优于路透调查得到的分析师预估,分析师原预计为降至20.0.[ID:nSB1492950]而西班牙公债收益率回落也在本周稍晚较长期公债标售前提振信心.
投资者还关注美国又一轮强劲的企业业绩.根据汤森路透数据,在已公布业绩的39家标普500指数成分股企业中,74.4%业绩超预期.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨99.35点,或0.83%,收报12,136.94点,10大类股全线上扬.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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欧洲股市报导........[.EUCN]
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路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI