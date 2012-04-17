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市场报道 | 2012年 4月 18日 星期三 05:24 BJT

〔加拿大股市〕收涨,受助于美国企业业绩和欧债忧虑缓和

路透多伦多4月17日电---加拿大主要股指周二上扬,因投资者关注令人鼓舞的美国公司业绩,以及对欧洲经济的信心改善,且商品价格反弹.

上涨股中,Suncor Energy (SU.TO)收高2%;Canadian Natural Resources (CNQ.TO)攀升2.3%;多伦多道明银行(TD.TO)上扬1%.

利好消息方面, 周二公布的一项调查显示,4月德国分析师和投资者信心意外上升,激发了德国正从疲态中复苏的希望.德国4月ZEW经济景气判断指数从3月的22.3升至23.4,优于路透调查得到的分析师预估,分析师原预计为降至20.0.[ID:nSB1492950]而西班牙公债收益率回落也在本周稍晚较长期公债标售前提振信心.

投资者还关注美国又一轮强劲的企业业绩.根据汤森路透数据,在已公布业绩的39家标普500指数成分股企业中,74.4%业绩超预期.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收涨99.35点,或0.83%,收报12,136.94点,10大类股全线上扬.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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