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市场报道 | 2012年 4月 18日 星期三 05:37 BJT

〔加拿大汇市〕加元/美元录得今年最大单日升幅,因央行论调强硬

路透多伦多4月17日电---加元兑美元周二录得今年最大单日升幅,此前加拿大央行暗示随着国内外经济情势改善,该行接近升息,令交易商意外.

加元领涨主要货币,兑美元跳升近1%,加拿大央行一如预期维持利率不变,但暗示正开始认真考虑收紧货币政策.

央行发布声明后,加元兑美元盘中升至0.9865加元或1.0137美元的近一个月高位,声明发布前报0.9958加元.

加元/美元CAD=D4收报0.9902加元或1.0099美元,较周一收盘的0.9997加元,或1.0003美元升近0.01美元,这是自11月来最大单日升幅.

加拿大央行周二一如预期维持指标利率在1.00%不变,但称其可能需要开始加息,因经济增长和通胀均高于预期,此外全球形势改善.

"由于经济低迷的状况改善、基础通胀上升,温和地取消当前大规模货币政策刺激中的一些举措可能是适当的,符合中期内通胀率为2%的目标,"央行发表声明称.[ID:nSB1494286](完)

--编译 李军;审校 母红

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