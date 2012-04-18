〔美国热股〕巴菲特称被诊断出前列腺癌一期,伯克希尔哈撒韦股价下滑

路透4月18日电---伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)执行长巴菲特周二称,他已被确诊患一期前列腺癌,但状况"根本谈不上危及生命,甚至不会使身体显着衰弱".[ID:nSB1494878]