〔美国热股〕德事隆第一季获利高于预期,股价早盘重挫逾3%

路透4月18日电---美国多元化制造企业德事隆(Textron Inc)(TXT.N)公布的第一季获利高于预期,受益于市场对商用飞机和直升机重新出现需求.

但在周三早盘交易中,该公司股价下跌3.76%,至26.61美元.(完)