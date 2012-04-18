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亚洲 | 2012年 4月 18日 星期三 22:32 BJT

〔美国热股〕星巴克在中国的扩张计划面临初期问题,股价早盘大涨逾2%

路透4月18日电---咖啡连锁店星巴克(SBUX.O)在中国具有雄心勃勃的扩张计划,但像任何一个新兴市场一样,中国也有初期问题,特别是消费者太喜欢这一咖啡店,有时他们在店里坐几个小时,而不点一杯饮料.

在周三早盘交易中,该公司股价大涨2.48%,至60.13美元.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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