〔欧洲汇市〕英镑大涨,普森改变温和立场鼓舞英镑看涨人士

* 英镑大涨,之前英央行会议记录显示普森改变支持宽松政策的立场

* 欧元/英镑跌至19个月低位,英国贸易加权指数上扬

* 英镑技术图表上可能形成"黄金十字交叉"

路透伦敦4月18日电---英镑兑欧元以及英镑贸易加权指数周三攀升至19个月高位,兑美元升至两周高位,因有迹象显示,英国央行再推刺激政策的可能性目前不复存在.

英国央行会议记录显示,九名货币政策委员中八位投票反对进一步推出刺激政策,其中一位曾一直要求采取更多货币刺激政策的委员改变立场投了反对票.另一位未投反对票的委员目前认为决定"相当平衡".

这推动英镑全面上扬,英镑贸易加权指数=GBP升0.7%,至82.7,令许多之前预计央行会议记录温和的投资者押错了注.

由于最新会议记录暗示央行不可能进一步推出刺激举措,英镑可能走强.

"市场预计此次会上的投票格局与上月会议一致,普森改变其温和立场,投票支持保持量化宽松计划规模不变令市场意外,"Moneycorp的高级经纪商Alex Lawson表示.

"投票支持扩大央行资产购买计划规模的委员迈尔斯则表示,他的决定相当均衡-降低了未来数月再推刺激举措的可能性."

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至2010年8月底以来最低0.8174英镑,突破在0.82和0.8175英镑的期权阻力位.短期支撑位料在0.8143英镑附近,此为2010年6月23日触及的水平,跌穿该水准,英镑可能跌向2010年低位0.8067英镑.

英镑兑美元升至两周高位1.6000美元,距离本月稍早触及的四个月高位1.6063美元不远.交易商称,亚洲央行在英镑走强后抛售,英镑/美元日内上扬0.3%,最新报1.5973美元.

从技术图表上看,英镑中期趋势看起来利多,部分指标直指将形成"黄金十字交叉",55日移动均线可能穿过200日移动均线.

有关美国联邦储备理事会(FED,美联储)仍可能再推一轮宽松政策的预期挥之不去,这可能支撑英镑/美元.

分析师称,最新公布的英国就业数据也带来惊喜.12月-2月失业人口减少3.5万人,失业率从8.4%降至8.3%,为去年夏季以来的最低水平.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]