〔欧洲股市〕回落收低,因担忧周四西班牙公债标售

* FTSEurofirst 300指数收低0.7%

* 西班牙股市IBEX 35指数在主要欧洲国家股指中表现最差

路透伦敦4月18日---欧洲股市周三下跌,扭转上日走势,因西班牙和意大利股市大跌,且银行股下挫,因投资人担忧周四西班牙标售公债的成绩.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.7%至1,046.18点.周二该指数跳涨2%.

上日大涨的欧洲银行股.SX7P周三重挫2.1%,同时,西班牙和意大利公债收益率扳回稍早的部份跌幅,因市场聚焦在周四西班牙将标售公债.

"如果你真的想知道投资人目前在想什么,那么你应该将注意力从股市转向公债市场.它们相当明确显示投资人的忧虑回潮,"BGC Partners市场分析师Louise Cooper说.

西班牙股市IBEX 35指数.IBEX劲跌4%,表现落后于其他主要欧洲国家的股指,此前数据显示西班牙银行业2月不良贷款占未偿还贷款比例升至8.2%,为1994年10来最高.

欧洲央行管委会成员魏德曼对路透表示,西班牙应把其债券收益率(殖利率)上涨作为其解决债务问题根源的动力,而不要寻求欧洲央行通过购买西班牙债券来提供帮助.[ID:nSB1496566]这也打压市场人气.

矿业股上涨,扶助欧洲股市限制跌幅.必和必拓(BLT.L)公布的产量报告令人放心,股价上扬0.9%,巴克莱资本重申对该股的"表现优于大盘"评级.

英国富时100指数.FTSE收跌0.38%,至5,745.29点;德国股市DAX指数.GDAXI跌1.01%,报6,732.03点;法国CAC-40指数.FCHI下滑1.59%,至3,240.29点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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