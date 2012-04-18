〔英国债市〕英债期货下跌,英央行会议记录暗示可能停止量化宽松政策

路透伦敦4月18日电---英债期货周三跌至两周低点,因英国央行副总裁塔克的讲话及英央行4月会议记录似乎排除了下月向经济挹注更多刺激因素的可能性.
与此同时英国公布失业率下降巩固了这样的观点,即英国经济正在缓慢复苏,因此在当前向经济挹注3,250亿英镑的计划在5月完成后,英央行料不会延长量化宽松政策.
周三公布的英央行4月4-5日会议记录显示,长期主张量化宽松政策的英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森不再呼吁采取更多刺激措施,那些担心英央行反通胀承诺的其他委员有可能受到质疑.
该会议记录及塔克对通胀发表的警告,暗示立场的急剧变化,可能进一步推进对升息的预期.
1546GMT时,6月英债期货FLGM2跌39个跳动点,至115.26,稍早触及4月5日以来最低的114.78,表现远逊于可比德债FGBLM2,后者当日上涨40个跳动点.10年期英债较可比德债收益率差走阔6个基点至41个基点,为近两周来最阔水准.
10年期英债收益率当日涨4个基点,至2.14%,英央行公布会议记录后一度迅速升至两周高位2.173%.
英国债务管理局(DMO)周四将标售14亿英镑2029年到期的通膨保值公债.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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