〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因获利了结

路透4月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低,因在市场升至近七个半月高位时有获利了结卖压,且美元走强.

豆粕期货和豆油期货收低.

油价下挫、股市走软以及贵金属价格下滑也对此间市场构成压力.

美国农业部周三公布,向中国出口了12万吨大豆.

美国中西部周三至周六预报有0.5-1英寸的降雨,这将令玉米播种放缓,但种植率已远超均值.

CBOT-5月大豆期货SK2收低18美分,报14.07-3/4美元.

5月大豆期货在所有移动均线切入位上方交投,首道重要支撑位在50日移动均线切入位13.44美元,九日相对强弱指标(RSI)为50.

5月豆粕合约SMK2收低3.2美元,报每短吨390.6美元.5月豆油合约BOK2跌0.57美分,收报每磅55.19美分.

今日CBOT预估大豆成交量为228,998口,豆油成交量为134,828口,豆粕成交量为104,808口.

以下为CBOT农产品期货在1947 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------------

CBOT玉米Cc1 601.75 -15.00 -2.4% -6.9%

CBOT大豆Sc1 1407.75 -18.00 -1.3% 17.5%

CBOT豆粕SMc1 390.60 -3.20 -0.8% 26.2%

CBOT豆油BOc1 55.19 -0.57 -1.0% 6.0%

CBOT小麦Wc1 610.75 -4.75 -0.8% -6.4%

CBOT稻米RRc1 1548.00 -9.00 -0.6% 6.0%

EU小麦BL2H0 215.00 3.25 1.5% 6.2%

NYMEX原油期货CLc1 102.72 -1.48 -1.4% 3.9%

道琼工业指数.DJI 13,044 -72 -0.6% 6.8%

现货金XAU= 1638.90 -10.08 -0.6% 4.8%

欧元/美元EUR= 1.3112 -0.0014 -0.1% 1.3%

美元指数.DXY 79.5970 0.1190 0.2% -0.7%

波罗的海

干散货指数.BADI 1006 17 1.7% -42.1%

--------------------------------------------------------

* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]