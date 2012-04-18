〔金属期市〕铜价守住8,000美元关口,欧洲忧虑限制走势

* 铜价走势受限,因市场聚焦在西班牙财政问题

* 期铜成交清淡,未平仓合约减少

* 关注周四西班牙公债标售

路透纽约/伦敦4月18日电---铜价周三守稳每吨8,000美元关口,日内交投清淡,因忧虑欧债危机升级可能引发更大规模的资金转向避险资产.

市场的风险意愿全线下降,因在周四西班牙标售公债前,投资人对西班牙财政体质的忧虑加重.周四西班牙公债标售被视为该国在财政和预算压力下进行融资能力的测试.

"肯定会担心西班牙的银行体系,"Future Path Trading经纪商及期货分析师Frank Lesh说."真正的问题是,欧洲是否有能力应对这些债务?如果不行,欧洲央行是否会出手."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收报每吨8,050美元,和上日收盘持平.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2跌1.60美分,收报每磅3.6310美元,交投区间3.6120-3.6745美元.

在纽约尾盘,COMEX期铜成交量超过61,000口,略低于30日均值,且远低于上周创纪录的127,276口.

最新数据显示,LME期铜未平仓合约下跌8,185口,至去年9月底以来的最低水平.

上周路透对分析师的调查中值显示,今年铜市料有18万吨供应缺口.

4月交付的铜供应不足的迹象周三开始消失.

现货铜较指标三个月期铜合约的溢价仍在高水平,但从周二录得2008年8月来的最高位回软.

现货铜较指标三个月期铜合约的溢价买盘在80-85美元,从上日溢价114美元回落.

Codelco执行长称,今年铜产量将达到170万吨的预估,没有买入现货铜以履行合约.

这消息打消有关Codelco的铜产量不足及该公司买入现货铜履行合约的市场传闻.

以下为1726GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 363.25 -1.45 -0.40 343.60 5.72

LME期铝 2059.00 -16.50 -0.79 2020.00 1.93

LME期铜 8049.00 -1.00 -0.01 7600.00 5.91

LME期铅 2045.00 -30.00 -1.45 2035.00 0.49

LME期镍 17645.00 -180.00 -1.01 18710.00 -5.69

LME期锡 21000.00 -650.00 -3.00 19200.00 9.38

LME期锌 1991.00 -1.00 -0.05 1845.00 7.91

上海期铝 16110.00 60.00 +0.37 15845.00 1.67

上海期铜 57820.00 1290.00 +2.28 55360.00 4.44

上海期锌 15535.00 165.00 +1.07 14795.00 5.00

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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