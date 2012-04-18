〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因多头平仓且受大豆跌势拖累

路透4月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因多头平仓,即多头价差了结获利,并且大豆合约大跌连带引发玉米走低.

7月/12月跨月价差缩至三个月最窄.

美元持坚、油价下跌、股市疲软及贵金属价格下挫同样给玉米合约带来压力.

美国农业部周二晚间表示,最新一周美国玉米种植已完成17%,高于上周的7%,也远高于五年均值5%,且符合分析师预期.

周三至周六美国中西部地区0.50-1.00英寸的温和降雨量将拖延玉米播种,但种植进度已远高于平均水平."这会令播种放缓,这不太好但绝对不是灾难,"Global Weather Monitoring气象学家John Dee说.

欧洲交易员表示,韩国Nonghyup Feed(NOFI)在周三结束的购买65,000吨玉米标购中,购入了相同规模的可选择产地玉米.

5月合约低于所有关键移动均线切入位.首道阻力位是100日移动均线切入位6.34-3/4美元.九日相对强弱指标为26.

5月玉米合约CK2结算价跌15美分,报每蒲式耳6.01-3/4美元.

今日CBOT玉米预估成交量为531,266口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]