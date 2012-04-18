〔纽约期市〕ICE期棉受空头回补买盘带动收高,未来几个交易日料上涨

路透纽约4月18日电---棉花期货周三连续第二个交易日收高,受投资者空头回补带动,因市场从周一跌至的一个月低点反弹,交易商指称这一动能应带动期棉在未来几个交易日上涨.

洲际交易所(ICE)指标7月期棉合约CTN2涨1.77美分,或2.01%,报每磅90.02美分,盘中交投区间介于88.24至92.25美分.

根据汤森路透数据,周一市场收于3月20日以来最低水平.

汤森路透数据显示,3月初以来现货合约一直处于87至94美分区间.

根据汤森路透数据,周三预估成交量略高于40,400口,较30日均值高出约三分之二.

独立棉花分析师Mike Stevens称,"这不是基本面带动的涨势,"

"一旦买盘带动期棉价格升至涨停,套利投机客就将利用价格升势进行套利,尤其是对12月合约,"他补充称.

展期交易再次成为市场特色,因市场人士在下周第一交割通知日到来前将部位调整出现货合约.

截至4月17日,5月合约的未平仓合约数量为14,186口,较前一交易日下降4,622口.

ICE Futures U.S.数据显示,截至4月17日未平仓合约数量为188,096口,接近4月5日的193,427口,后者是去年2月15日以来最高未平仓数量.(完)