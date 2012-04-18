〔全球金市〕金价连跌四天为今年来最长的跌势,亚洲买盘疲弱

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 印度买家谨慎
* 对西班牙公债标售的担忧损及买盘人气
路透纽约4月18日电---金价周三连跌四个交易日,为今年来最长的跌势,因主要亚洲消费者的实货买需乏善足陈,及油价下跌带动金价在清淡交易中下滑.
金价再次承压,因美国股市回落,受累于多家代表经济晴雨表的企业季报令人失望.[.NCN]
投资人对黄金的兴致似乎减弱,因美国期金成交量可能录得今年迄今最低水平之一.过去四天金价累计下挫超过2%,因对欧债的忧虑重燃.
1836GMT时,现货金XAU=跌0.6%,报每盎司1,639.81美元.
美国6月期金GCM2结算价收低11.50美元,报每盎司1,639.60美元.汤森路透数据显示,成交量在100,000口以下,可能录得今年迄今最清淡的其中一个交易日.
分析师原本预期最大的黄金买家印度结束22天珠宝业罢工后,金价料重拾动能.
"缺乏亚洲实货买需是一大问题.印度珠宝业罢工结束后,没有看到大量印度买盘.而且成交量低,不需要很大的卖出交易就可左右市场走势,"汇丰控股首席商品分析师James Steel说.
对西班牙财政的担忧持续,加重了黄金和其他市场的谨慎基调.周二西班牙标售的公债较一个月前支付更高的溢价,为周四该国标售长期公债带来不佳的预兆.
现货银XAG=跌0.3%,报每盎司31.58美元.现货铂金XPT=下跌0.2%,报1,574.69美元,现货钯金XPD=小跌0.2%,报655.95美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCM2 1639.60 -11.50 -0.7 1638.10 1655.20 94,202
COMEX白银期货 SIK2 31.487 -0.187 -0.6 31.340 31.885 32,521
COMEX铂金期货 PLN2 1579.20 -5.50 -0.3 1575.60 1595.30 4,767
COMEX钯金期货 PAM2 657.25 -4.70 -0.7 656.50 665.00 1,683
现货金 XAU= 1639.81 -9.17 -0.6 1638.48 1654.05
现货银 XAG= 31.580 -0.090 -0.3 31.390 31.880
现货铂金 XPT= 1574.69 -2.44 -0.2 1577.68 1589.74
现货钯金 XPD= 655.95 -1.45 -0.2 658.27 663.00
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。