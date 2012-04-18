〔全球金市〕金价连跌四天为今年来最长的跌势,亚洲买盘疲弱

* 印度买家谨慎

* 对西班牙公债标售的担忧损及买盘人气

路透纽约4月18日电---金价周三连跌四个交易日,为今年来最长的跌势,因主要亚洲消费者的实货买需乏善足陈,及油价下跌带动金价在清淡交易中下滑.

金价再次承压,因美国股市回落,受累于多家代表经济晴雨表的企业季报令人失望.[.NCN]

投资人对黄金的兴致似乎减弱,因美国期金成交量可能录得今年迄今最低水平之一.过去四天金价累计下挫超过2%,因对欧债的忧虑重燃.

1836GMT时,现货金XAU=跌0.6%,报每盎司1,639.81美元.

美国6月期金GCM2结算价收低11.50美元,报每盎司1,639.60美元.汤森路透数据显示,成交量在100,000口以下,可能录得今年迄今最清淡的其中一个交易日.

分析师原本预期最大的黄金买家印度结束22天珠宝业罢工后,金价料重拾动能.

"缺乏亚洲实货买需是一大问题.印度珠宝业罢工结束后,没有看到大量印度买盘.而且成交量低,不需要很大的卖出交易就可左右市场走势,"汇丰控股首席商品分析师James Steel说.

对西班牙财政的担忧持续,加重了黄金和其他市场的谨慎基调.周二西班牙标售的公债较一个月前支付更高的溢价,为周四该国标售长期公债带来不佳的预兆.

现货银XAG=跌0.3%,报每盎司31.58美元.现货铂金XPT=下跌0.2%,报1,574.69美元,现货钯金XPD=小跌0.2%,报655.95美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1639.60 -11.50 -0.7 1638.10 1655.20 94,202

COMEX白银期货 SIK2 31.487 -0.187 -0.6 31.340 31.885 32,521

COMEX铂金期货 PLN2 1579.20 -5.50 -0.3 1575.60 1595.30 4,767

COMEX钯金期货 PAM2 657.25 -4.70 -0.7 656.50 665.00 1,683

现货金 XAU= 1639.81 -9.17 -0.6 1638.48 1654.05

现货银 XAG= 31.580 -0.090 -0.3 31.390 31.880

现货铂金 XPT= 1574.69 -2.44 -0.2 1577.68 1589.74

现货钯金 XPD= 655.95 -1.45 -0.2 658.27 663.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=