〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.63%,Nasdaq指数收低0.37%

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透纽约4月18日电---美国股市周三收跌,因科技业巨擘IBM(IBM.N)和英特尔(INTC.O)的业绩平淡无奇,遂给予投资人获利了结的理由.
根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌82.79点,或0.63%,至13,032.75点;标准普尔500指数.SPX收低5.64点,或0.41%,至1,385.14点.Nasdaq指数.IXIC跌11.37点,或0.37%,至3,031.45点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。