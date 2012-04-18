〔美股业绩〕高通财测令人失望,股价急挫

路透纽约4月18日电---美国手机芯片制造商高通(Qualcomm)(QCOM.O)周三发布的季度和会计年度财测令投资人失望,该股盘后应声急挫近5%.

由于该公司公布的季度营收和获利超过分析师预期,投资人对为何其无法上调全年财测困惑不已.

Bernstein分析师Stacy Rasgon表示,高通预计第三季晶片出货量为1.44-1.52亿,低于预期的1.57亿.他表示,许多市场人士原本预计该公司会上调今年财务目标.

他表示,"我不知道是否这种(低于预期)显示市场放缓、库存增加或28纳米晶片供应受限."

高通维持全年营收预估,但将全年每股盈利预估由3.55-3.75美元上调至3.61-3.76美元.

该公司公布第二季每股盈利为1.01美元,远高于分析师预计的0.96美元.

高通公布截至3月25日的会计年度第二季盈利为22.3亿美元,或稀释后每股盈利1.28美元,上年同期分别为9.99亿美元或0.59美元.

期内营收增长28%,报49.4亿美元,上年同期为38.7亿美元,分析师预估为48.4亿美元.

常规交易时段,高通收报66.98美元,盘后发布业绩和财测后,股价挫至63.85美元.(完)