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市场报道 | 2012年 4月 19日 星期四 05:27 BJT

〔加拿大股市〕收平,商品股下滑但银行股走强

路透多伦多4月18日电---加拿大股市主要股指周三微幅收低,尽管商品市场普跌,但金融股走强且消费、保健和矿产等多个行业的购并交易为市场提供了支撑.

对市场影响较大的下跌股中,Goldcorp Inc (G.TO)挫2%,Potash Corp (POT.TO)跌1.5%,Canadian Natural Resources (CNQ.TO)下滑1.4%.

油价、金价等资源价格下跌,受库存增加、需求乏善可陈以及多家美国指标企业业绩令人失望等影响.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低8.05点,或0.07%,收报12,128.89点,10大类股中有六种收高,金融股升0.3%,加拿大五大银行均收高.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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