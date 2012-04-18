〔加拿大股市〕收平,商品股下滑但银行股走强

投行观点：Southern Co目标价由50上调至56美元--Jefferies
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路透多伦多4月18日电---加拿大股市主要股指周三微幅收低,尽管商品市场普跌,但金融股走强且消费、保健和矿产等多个行业的购并交易为市场提供了支撑.
对市场影响较大的下跌股中,Goldcorp Inc (G.TO)挫2%,Potash Corp (POT.TO)跌1.5%,Canadian Natural Resources (CNQ.TO)下滑1.4%.
油价、金价等资源价格下跌,受库存增加、需求乏善可陈以及多家美国指标企业业绩令人失望等影响.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低8.05点,或0.07%,收报12,128.89点,10大类股中有六种收高,金融股升0.3%,加拿大五大银行均收高.(完)
--编译 李军;审校 母红
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