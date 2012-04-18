〔加拿大汇市〕加元/美元走软,受累于对欧洲的忧虑

路透多伦多4月18日电---加元兑美元周三小跌,因对欧洲主权债的忧虑拖累加元未能延续前一日的升势.

对西班牙财政体质的担忧再度浮现,令风险意愿受创,导致欧元和其他风险较高货币走低,提振美元的避险魅力.

加元未能延展周二强势.

商品价格表现迟滞,原油和黄金价格回落,铜价持稳.

加元/美元CAD=D4收报0.9913加元或1.0088美元,略低于周二收盘的0.9902加元,或1.0099美元.

加拿大央行周三发表的货币政策报告上调了对该国2012年前三季的成长预期,但警告称家庭债务水平将进一步上升.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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