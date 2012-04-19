〔表格〕美国3月领先指标增长0.3%,预估为增长0.2%

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透4月19日电---美国经济谘商会周四公布,美国3月领先指标增长0.3%,预估为增长0.2%.2月确定为增长0.7%.
以下为详细数据:
指数 3月 2月 (前值) 1月 (前值)
领先指标 95.7 0.3 0.7 0.7 0.2 0.2
同步指标 104.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2
落后指标 114.4 0.3 0.1 0.2 0.6 0.5(完)
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--编译 利棣儿;审校 母红
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