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货币新闻 | 2012年 4月 19日 星期四 22:14 BJT

〔表格〕美国3月领先指标增长0.3%,预估为增长0.2%

路透4月19日电---美国经济谘商会周四公布,美国3月领先指标增长0.3%,预估为增长0.2%.2月确定为增长0.7%.

以下为详细数据:

指数 3月 2月 (前值) 1月 (前值)

领先指标 95.7 0.3 0.7 0.7 0.2 0.2

同步指标 104.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

落后指标 114.4 0.3 0.1 0.2 0.6 0.5(完)

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--编译 利棣儿;审校 母红

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