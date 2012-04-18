〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因库存持续增加

* EIA公布上周美国原油库存增加,油品库存减少

* 日本、台湾将减少从伊朗进口原油

* 关注周四美国公布的初请失业金数据

路透纽约4月18日电---美国原油期货周三下跌,此前美国能源资料协会(EIA)公布上周原油库存增幅超过预期,且四周增幅为逾三年最大.

原油库存增长盖过了汽油和馏分油库存降幅大于预期的影响.

EIA公布,上周美国原油库存增加386万桶,路透调查的预估值为增加140万桶.

汽油库存减少367万桶,馏分油库存减少291万桶,超过预估的降幅.

近月布兰特原油期货也下跌,但跌幅不及美国原油期货,布兰特原油期货较美国原油期货溢价回升至14美元之上,盘中一度跌至12.99美元.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约CLK2收低1.53或1.47%,结算价报每桶102.67美元,盘中交投区间在102.19-104.51美元,盘中低点接近100日移动均线切入位101.86美元.合约将于周五到期.

台湾中油[CHIP.UL]董事长朱少华接受路透专访时说,针对美国对伊朗实施制裁措施,台湾中油称正减少向伊朗进口原油,改以阿曼、科威特、沙乌地阿拉伯、安哥拉代替.目前对于何时完全停止伊朗原油进口,并未有时间表.[ID:nST0514241]

据贸易商消息人士说,日本将把4月伊朗原油进口量在1-2月的平均水平上削减77%,同时 将把4月伊朗原油日进口量在1-2月水平上每日削减近25万桶.[ID:nSB1496882]

中国证监会主席郭树清称,大力推动期货市场发展将是今年证监会的重点工作之一,原油期货有望在年内推出.

新华网周三援引其在一会议上称,年内中国将继美国、英国后推出第三个全球性原油期货市场,以争夺原油定价权.[ID:nSB1496110]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

5月原油 102.67 -1.53 -1.5% 102.19 104.51 183,189 244,523

6月原油 103.12 -1.52 -1.5% 102.63 104.94 178,476 157,359

5月RBOB汽油 3.2027 -0.0313 -1.0% 3.1411 3.2309 62,412 60,926

6月RBOB汽油 3.1489 -0.0263 -0.8% 3.0985 3.1752 85,513 61,273

5月取暖油 3.1182 -0.0084 -0.3% 3.0900 3.1293 34,943 43,422

6月取暖油 3.1219 -0.0089 -0.3% 3.0935 3.1340 36,323 35,317

ICE合约

6月布兰特 117.97 -0.81 -0.7% 116.70 118.85 237,548 248,479

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 600,863 676,818 577,165 1,570,513 22,261

汽油 258,506 185,594 168,766 367,926 2,966

取暖油 119,243 122,426 122,286 329,753 2,513 (完)