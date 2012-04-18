〔国际油市〕NYMEX原油期货收低,因库存持续增加

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* EIA公布上周美国原油库存增加,油品库存减少
* 日本、台湾将减少从伊朗进口原油
* 关注周四美国公布的初请失业金数据
路透纽约4月18日电---美国原油期货周三下跌,此前美国能源资料协会(EIA)公布上周原油库存增幅超过预期,且四周增幅为逾三年最大.
原油库存增长盖过了汽油和馏分油库存降幅大于预期的影响.
EIA公布,上周美国原油库存增加386万桶,路透调查的预估值为增加140万桶.
汽油库存减少367万桶,馏分油库存减少291万桶,超过预估的降幅.
近月布兰特原油期货也下跌,但跌幅不及美国原油期货,布兰特原油期货较美国原油期货溢价回升至14美元之上,盘中一度跌至12.99美元.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-5月原油期货合约CLK2收低1.53或1.47%,结算价报每桶102.67美元,盘中交投区间在102.19-104.51美元,盘中低点接近100日移动均线切入位101.86美元.合约将于周五到期.
台湾中油[CHIP.UL]董事长朱少华接受路透专访时说,针对美国对伊朗实施制裁措施,台湾中油称正减少向伊朗进口原油,改以阿曼、科威特、沙乌地阿拉伯、安哥拉代替.目前对于何时完全停止伊朗原油进口,并未有时间表.[ID:nST0514241]
据贸易商消息人士说,日本将把4月伊朗原油进口量在1-2月的平均水平上削减77%,同时 将把4月伊朗原油日进口量在1-2月水平上每日削减近25万桶.[ID:nSB1496882]
中国证监会主席郭树清称,大力推动期货市场发展将是今年证监会的重点工作之一,原油期货有望在年内推出.
新华网周三援引其在一会议上称,年内中国将继美国、英国后推出第三个全球性原油期货市场,以争夺原油定价权.[ID:nSB1496110]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
5月原油 102.67 -1.53 -1.5% 102.19 104.51 183,189 244,523
6月原油 103.12 -1.52 -1.5% 102.63 104.94 178,476 157,359
5月RBOB汽油 3.2027 -0.0313 -1.0% 3.1411 3.2309 62,412 60,926
6月RBOB汽油 3.1489 -0.0263 -0.8% 3.0985 3.1752 85,513 61,273
5月取暖油 3.1182 -0.0084 -0.3% 3.0900 3.1293 34,943 43,422
6月取暖油 3.1219 -0.0089 -0.3% 3.0935 3.1340 36,323 35,317
ICE合约
6月布兰特 117.97 -0.81 -0.7% 116.70 118.85 237,548 248,479
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 600,863 676,818 577,165 1,570,513 22,261
汽油 258,506 185,594 168,766 367,926 2,966
取暖油 119,243 122,426 122,286 329,753 2,513 (完)
--编译 李军;审校
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。