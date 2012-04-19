〔欧洲汇市〕英镑全线续涨,兑欧元迫近20个月高位

* 欧元/英镑跌至20个月低位

* 英镑/美元升至五个月高位

* 预期英国央行不会推出进一步量化宽松

路透伦敦4月19日电---英镑周四延续全线涨势,因投资者削弱对英国央行进一步采取刺激举措的预期,令英镑兑欧元有望涨至2010年中以来的最高水准.

英镑兑欧元EURGBP=D4涨至近20个月来高位,兑美元GBP=D4涨至五个月高位,扶助英镑贸易加权指数=GBP攀升至20个月高位.

英镑或将进一步上扬,因投资者希望从欧元区困境中脱身,并对投资美元保持审慎,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)仍将进一步放松政策视为一个选项.

相比之下,周三公布的英国央行上次会议记录显示,委员会八比一投票反对出台进一步刺激措施.[ID:nSB1495584]

Lloyds TSB外汇分析师Adrian Schmidt表示,"会议记录是引燃点,但是英镑涨势无疑显示,那些不喜欢欧元和美元的投资者正偏爱英镑."

"若对欧元区的人气和现在一样,则很难跌破2010年低点0.8067英镑,而若欧元区问题恶化,则将容易跌穿."

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.81625英镑,为2010年8月末以来最低.交易商称,期权障碍在0.8150英镑,短期支持位在0.8143英镑附近,此为去年8月23日的水平.欧元跌穿该水准,可能跌向2010年6月触及的该年低位0.8067英镑.

英镑兑美元升至五个月高位1.6078美元,据说在1.61美元的期权障碍目前很可能限制英镑的涨幅.英镑日内小升至1.6040美元,德国商业银行技术分析师表示,升穿1.6070美元暗示英镑上望1.6170美元目标,此为2011年10月高位及2011-2012年走势的61.8%回档位.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]