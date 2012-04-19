〔表格〕美国财政部标售的五年期TIPS得标利率为-1.080%,投标倍数为2.58

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
路透华盛顿4月18日电---美国财政部称,其标售的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 -1.080
中值 -1.160
低值 -1.250
价格/得标
价格 106.389051
高值得标比率 41.56%
投标倍数 2.58
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 16,000,014,500
总投标 41,269,696,500
竞争性投标得标 15,883,588,000
非竞争性投标得标 116,426,500
FED附加 429,877,900
初级市场交易商投标 31,511,000,000
初级市场交易商得标 8,719,318,000
直接投标 3,124,000,000
直接投标得标 1,447,000,000
间接投标 6,518,270,000
间接投标得标 5,717,270,000
发行细节
发行日 2012/04/30
到期日 2017/04/15
CUSIP码 912828SQ4
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
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