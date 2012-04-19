版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 20日 星期五 01:10 BJT

〔表格〕美国财政部标售的五年期TIPS得标利率为-1.080%,投标倍数为2.58

路透华盛顿4月18日电---美国财政部称,其标售的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 -1.080

中值 -1.160

低值 -1.250

价格/得标

价格 106.389051

高值得标比率 41.56%

投标倍数 2.58

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 16,000,014,500

总投标 41,269,696,500

竞争性投标得标 15,883,588,000

非竞争性投标得标 116,426,500

FED附加 429,877,900

初级市场交易商投标 31,511,000,000

初级市场交易商得标 8,719,318,000

直接投标 3,124,000,000

直接投标得标 1,447,000,000

间接投标 6,518,270,000

间接投标得标 5,717,270,000

发行细节

发行日 2012/04/30

到期日 2017/04/15

CUSIP码 912828SQ4

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐