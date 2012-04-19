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市场报道 | 2012年 4月 20日 星期五 05:54 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因空头回补

路透4月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四收高,因玉米和大豆期货反弹刺激此间市场出现空头回补.

交易商表示,小麦市场有大量投机性卖空,容易出现空头回补反弹.

美国农业部周四发布的出口销售报告显示上周美国净出口销售小麦44.22万吨,低于预估的45-65万吨.

芝加哥商业交易所(CME)周三表示,如果监管机构批准,其将在6月开始推出黑海小麦期货合约,这将是该交易所首次涉足非美国小麦合约.

本周末至下周初,美国中西部北部地区预计天气寒冷,但料不会对作物造成重大伤害.

CBOT-5月软红冬麦期货WK2收高14美分,报每蒲式耳6.24-3/4美元.

5月合约低于所有重要的移动均线切入位,首道关键阻力位在100日移动均线切入位6.43-1/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为43.

CBOT小麦预估成交量为116,045口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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