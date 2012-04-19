〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因空头回补

路透4月19日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周四收高,因玉米和大豆期货反弹刺激此间市场出现空头回补.

美国农业部周四发布的出口销售报告显示上周美国净出口销售小麦44.22万吨,低于预估的45-65万吨.

芝加哥商业交易所(CME)周三表示,如果监管机构批准,其将在6月开始推出黑海小麦期货合约,这将是该交易所首次涉足非美国小麦合约.