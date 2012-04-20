修正:〔纽约期市〕ICE咖啡期货徘徊在18个月低点上方,原糖合约亦回落

标题新闻：意大利2月制造业企业信心升至106.3创逾两年最高，但消费者信心两月连跌
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(更正:正文最后一段"收报每吨1,465美元"有误,改正为"收报每吨1,465英镑")
* 咖啡市场中烘焙商需求放缓
* 5月/7月原糖跨月价差触及12月以来最低水平
* 自动卖单打压美国可可合约下跌
路透纽约/伦敦4月19日电---阿拉比卡咖啡期货周四在18个月低点略上方盘整,因许多烘焙商按兵不动且制造商寄望价格走高.原糖合约则跌至11个月低点,令5月/7月跨月价差跌至四个月最低水平.
可可期货微跌,交易商称因合约连涨五日后出现获利了结.原糖则在日内所及11个月低点上方几无变动.
德国F.O. Licht分析师Stefan Uhlenbrock表示,此前抓住价格较低之机的咖啡烘焙商现库存充足,停止买入.
"需求降低,这明显给市场带来更多压力,"Uhlenbrock说.
洲际交易所(ICE)-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2微升0.65美分,收报每磅1.7565美元,盘中在略高于周一所及18个月低点1.7390美元处交投.
截至4月18日,合约未平仓规模连续第五日减少,跌1,231口至143,994口,为六周来最低.
伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2跌6美元,报每吨2,023美元.
交易员表示,投机性交易打压原糖期货下跌,虽然有关一名巴西分析师的信息曾一度提振合约.此前该分析师预期巴西中南部甘蔗收成远低于预期.
ICE-5月原糖期货SBc1跌0.29美分,收于每磅22.05美分,为2011年5月以来收盘低点.最为活跃的7月合约SBN2收低0.24美分至每磅21.77美分.
5月/7月原糖跨月价差较三月峰值跌75%至12月以来最低水平,交易员表示,这可能导致11天后合约到期时交割规模不大.
指标伦敦8月白糖合约LSUc1收低4.30美元,至每吨582.60美元.
可可价格回落,回吐上周累计涨幅.交易商称生产商并未入场.
指标美国可可期货合约受此前美元涨势拖累,并在2,232美元下方及2,218美元附近两次触发止损卖单.
ICE-7月可可合约CCc2跌23美元,或1%,收报每吨2,234美元.伦敦7月可可LCCN2跌14英镑,收报每吨1,465英镑.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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