〔全球金市〕金价连跌五天,预料今年银需求上升

* 金价小幅收低,连跌五天

* 成交量低于均值,因交投兴致减弱

* GFMS预期今年银需求升3-5%

* 关注周二开始的美联储政策会议

路透纽约4月19日电---金价周四下跌,对欧债问题的不安和美国就业市场的忧虑令金价连跌五个交易日.

银价上涨,因汤森路透旗下的GFMS称,用于工业,珠宝,银币,器皿及摄影相关的银销售今年将攀升3-5%.

金价扭转稍早的升势,因股市下跌,受有关法国在今年稍后可能丧失其顶级债信评级的传言拖累,且美国初请失业金人数令人失望.

金价自2月底累计跌大约150美元,此前一连串强劲的经济数据降了美国推出更多量化宽松的冀望.近期金市成交量下降,也反映投资人对金市交易的兴致减弱.

1811GMT时,现货金XAU=跌0.2%,报每盎司1,638.80美元,盘中高见1,654.90美元.

过去五个交易日金价跌约2%,录得2011年1月来最长的跌势.

美国6月期金GCM2结算价收升1.80美元,报每盎司1,641.40美元.现货金和期金走势不同,因周三美国期金收盘价低于现货金.

汤森路透数据显示,成交量较30天均值低超过20%.

在令黄金和其他资产市场承压的西班牙公债标售结束后,黄金交易商聚焦在下周将举行的美联储政策会议.

汤森路透旗下的GFMS的分析部全球主管Philip Klapwijk说,银加工需求今年预料将增加3-5%,因经纪补充库存.

但他说,在投资者买盘仍可能迟滞及行业正努力吸纳市场大量供应过剩的情况下,银价不一定创纪录高位.

现货银XAG=升0.3%,报每盎司31.70美元.银价从年初迄今累计上涨13%,2011年结束两年大涨的势态跌10%.

现货铂金XPT=小跌0.46美元,报1,572.49美元,现货钯金XPD=小升0.7%,报659.47美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1641.40 1.80 0.1 1631.20 1654.90 145,638

COMEX白银期货 SIK2 31.779 0.292 0.9 31.290 32.015 45,570

COMEX铂金期货 PLN2 1578.00 -1.20 -0.1 1574.00 1597.90 6,233

COMEX钯金期货 PAM2 663.30 6.05 0.9 652.30 668.80 2,483

现货金 XAU= 1638.80 -2.48 -0.2 1631.80 1653.00

现货银 XAG= 31.700 0.100 0.3 31.360 32.010

现货铂金 XPT= 1572.49 -0.46 0.0 1576.25 1591.25

现货钯金 XPD= 659.47 4.52 0.7 655.27 665.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=