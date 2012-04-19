〔金属期市〕铜价持稳在8,000美元之上,宏观经济不确定性继续令铜价承压

* 铜价连续第三日持稳在8,000美元之上

* 西班牙公债标售结果和美国数据令人失望

* 美国股市持稳令铜价暂得喘息

路透纽约/伦敦4月19日电---铜价周四连续第三日在每吨8,000美元上方持稳,在近期大跌后盘整,宏观经济忧虑和供需基本面改善令铜价陷于区间内.

铜价日内在平盘上下游走.

在4月前几周下跌近10%后,铜价本周在8,000美元附近盘整.周四上行受限,因数据显示美国上周初请失业金人口减少,成屋销售意外回落以及费城联储制造业活动大幅放缓.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收盘持稳在每吨8,050美元,本周稍早触及三个月低位7,885.25美元后站稳.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2跌0.35美分,收报每磅3.6275美元,交投区间3.5975-3.6550美元.

有关中国将进一步放宽政策的乐观情绪稍早支撑铜价.中国官方媒体新华社报导称,该国可能通过公开市场操作和下调银行准备金来增加流动性,以扶助经济实现软着陆.

分析师称,由于中国铜库存仍然高企,市场信心仍会相当低迷,直至出现确凿的需求信号.

"只要中国库存持续高企,即便价格回落,铜消费者仍将远离市场.目前不是价格水平的问题,而是信心问题.我们需要一些因素来提振信心--诸如经济成长加速,或库存减少等方面的消息,"CIFCO的分析师周杰(音)称.

今日稍晚,Freeport-McMoRan Copper & Gold (FCX.N)执行长发布的利多需求展望在一定程度上缓解市场对年初开始出现的需求放缓的忧虑.

该公司执行长Richard Adkerson在首季业绩电话会议上告诉分析师,"市场仍对今年铜价走势非常乐观,2012年看似将再度出现供应短缺."

市场结构方面,持有4月合约空头头寸的投资者仍然承压.周三收盘时,现货铜与三个月期铜合约的溢价为每吨88美元.

以下为1851GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 361.90 -1.20 -0.33 343.60 5.33

LME期铝 2074.00 15.00 +0.73 2020.00 2.67

LME期铜 8049.00 -1.00 -0.01 7600.00 5.91

LME期铅 2080.00 35.00 +1.71 2035.00 2.21

LME期镍 17600.00 -30.00 -0.17 18710.00 -5.93

LME期锡 21375.00 375.00 +1.79 19200.00 11.33

LME期锌 2000.00 8.00 +0.40 1845.00 8.40

上海期铝 16075.00 -35.00 -0.22 15845.00 1.45

上海期铜 57670.00 -150.00 -0.26 55360.00 4.17

上海期锌 15470.00 -65.00 -0.42 14795.00 4.56

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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