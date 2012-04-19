〔美股业绩〕微软会计年度第三季业绩优于市场预期,股价盘后上扬

* 会计年度第三季EPS为0.60美元,华尔街预估为0.57美元

* 服务器,Xbox及Office营收增长

* 股价盘后上涨

路透4月19日电---全球最大软件公司微软(MSFT.O)周四公布会计年度第三季获利优于市场预期,因电脑销售优于预期,提振该公司股价盘上扬2.5%.

微软公布会计年度第三季获利为51.1亿美元,合每股盈余(EPS)0.60美元,高于汤森路透I/B/E/S访查的分析师平均预估的0.57美元.上年同期分别为52.3亿美元和0.61美元,当时有一次性税务收入.

营收增长6%,至174.1亿美元,分析师预估为171.8亿美元,受助于其Office及服务器软件产品需求强劲.

根据科技研究企业Gartner Inc.,该季全球个人电脑销售温和上升1.9%.这优于预期,因市场正面临泰国硬盘供应短缺及苹果(AAPL.O)平板电脑iPad的激烈竞争,不过仍显示关键的美国消费者市场疲弱.

微软在周四盘后交易中上涨至31.77美元.此前在常规交易时段于Nasdaq市场收报31.01美元.

年初迄今微软股价累计升20%,升幅超过Nasdaq指数同期录得的16%升幅,及标普500指数同期的10%升幅.(完)