〔美股业绩〕超微半导体第一季业绩优于预期,股价盘后上涨

香港个股：智美体育与CIRCLIC共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
* 经调整后第一季EPS为0.12美元,市场预期为0.09美元
* 超微半导体预期第二季营收环比增长3%
* 股价盘后上涨
路透旧金山4月19日电---个人电脑(PC)芯片生产企业超微半导体AMD.N周四公布的第二季营收预估高于市场预期,在走势迟滞的个人电脑市场,该公司正苦苦面对行业内较大规模的英特尔(INTC.O)的竞争.
超微半导体公布第一季营收为15.9亿美元,低于上年同期的16.1亿美元.超微半导体预计第二季营收环比增长3%,加减3个百分点.
根据汤森路透I/B/E/S,市场原先预计超微半导体第一季营收为15.6亿美元,第二季营收为15.9亿美元.
超微半导体公布第一季净亏损5.90亿美元,合每股亏损0.80美元,上年同期为净利5.1亿美元,合每股盈余(EPS)0.68美元.超微半导体经调整后第一季EPS为0.12美元,高于市场预期的0.09美元.
超微半导体周四在常规交易时段持平在7.97美元,在盘后交易中上涨1.63%.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透香港2月28日 - 中国体育赛事营办商--智美体育集团周二称，已与Circlic Interactive Tourism订立协议，共同举办马来西亚一带一路马拉松赛事。
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