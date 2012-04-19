〔加拿大股市〕小幅上升,因西班牙公债标售成功盖过美国数据的影响

路透多伦多4月19日电---加拿大股市主要股指周四小幅收升,交投震荡,西班牙公债标售成功提振市场稍早上扬,但美国数据及企业季报好坏不一限制了股指的升幅.

升幅最多企业的包括Goldcorp Inc (G.TO),升1.7,Cenovus Energy (CVE.TO)上扬1.8%.

美国数据疲弱打压较广泛市场的信心,拖累美股收低.[.NCN]

美国上周初请失业金人数仅小幅下降,暗示3月就业增长令人失望后,4月就业增长将不会有很大改善.周四其他数据显示,4月大西洋沿岸中部地区制造业活动大幅放缓及3月成屋销售连续第二个月下跌.[US-ECI-CMN]

西班牙公债标售成绩也非全部正面.该国售出25亿欧元两个期和10年公债,规模在目标区间的高端.但指标10年期公债收益率上升,反映投资人忧虑西班牙将不能实现财赤目标,及担忧该国银行业.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升24.80点,或0.2%,收报12,153.69点,金融,材料和能源等三大权重板块均上涨,但其他分类指数下跌.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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