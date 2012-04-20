〔美国热股〕通用电气第一季获利高于分析师预估,股价早盘上涨

欧洲金融：总部在英国的银行或不得不迁移部分业务至欧洲--德央行执委
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透4月20日电---通用电气(GE.N)公布第一季获利高于分析师预估,受助于喷气发动机和能源设备销售强劲,以及旗下金融部门获利成长.[ID:nSB1501830]
在周五早盘交易中,该公司股价上涨0.57%,至19.25美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。