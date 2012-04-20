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市场报道 | 2012年 4月 20日 星期五 22:39 BJT

〔美国经济〕4月13日当周领先指标和增长年率均下跌--ECRI

路透纽约4月20日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周下跌,其增长年率亦下降.

ECRI表示,美国4月13日止当周领先指标(WLI)下降至123.9,之前一周为125.9.

该指标的增长年率下跌至1.2%,此前一周经修正后为1.7%,原先公布为1.4%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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