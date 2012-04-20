〔美国经济〕4月13日当周领先指标和增长年率均下跌--ECRI

欧洲金融：总部在英国的银行或不得不迁移部分业务至欧洲--德央行执委
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透纽约4月20日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周下跌,其增长年率亦下降.
ECRI表示,美国4月13日止当周领先指标(WLI)下降至123.9,之前一周为125.9.
该指标的增长年率下跌至1.2%,此前一周经修正后为1.7%,原先公布为1.4%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透法兰克福2月24日 - 德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)周五称，一旦英国彻底脱欧，总部位于英国的银行将很难进入欧洲市场，因此这些银行或许不得不将部分业务迁到欧洲。
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周料仍将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局面的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。