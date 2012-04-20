〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数触及20个月高位,因英国零售销售增幅强劲

* 英镑贸易加权指数触及20个月高位,英镑/美元升至五个月高点

* 升幅强劲的英国零售销售令英镑/欧元保持在20个月高位附近

* 英国央行会议记录暗示更多QE的机率下降后,英镑一直延续涨势

路透伦敦4月20日电---英镑贸易加权指数周五触及20个月高位,英镑/美元升至逾五个月高点,因英国零售销售数据强劲,投资人对该国经济前景更乐观.

本周稍早英国央行会议记录出台打压更多量化宽松举措的预期后,英镑普涨,今日延续升势,英镑看来将进一步上涨,因英镑/欧元仍留守在周四触及的20个月高位附近.

投资人愈发担忧西班牙的财政状况,寻求出脱欧元的投资人正买入英国资产作为欧元资产的替代.

一些分析师称,这可能推动英镑/欧元升向0.80英镑,此为雷曼兄弟2008年破产后几个月以来首见的水平.但其他分析师对此观点持谨慎态度,指出英国负债水平高企及英国和欧元区息息相关意味着该国经济仍然脆弱.

英国3月零售销售较前月增长1.8%,较上年同期增长3.3%,路透预估分别为增长0.5%和增长1.4%.[ID:nSB1501222]

英镑/美元GBP=D4高见1.6138美元,此为去年10月31日来最高.这扶助推升英镑贸易加权指数=GBP至81.3,根据英国央行提供的数据,追平去年8月23日触及的峰值.

英镑/美元可望录得三个月来最好表现的一周,英镑可能收在远高于目前切入位在1.5960美元的200周移动均线这一关键技术水准.分析师和交易商说,这将被视为利多信号,可能给英镑带来进一步动能,或升向1.64美元.

欧元/英镑EURGBP=D4报0.8186英镑,接近周四低位0.8162英镑,此为2010年8月来最低.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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