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亚洲 | 2012年 4月 21日 星期六 00:04 BJT

〔标题新闻〕英国、澳洲、新加坡和韩国承诺向IMF分别出资150亿、70亿、40亿和150亿美元

IMF为国际货币基金组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FK5WH]

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