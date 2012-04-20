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债券 | 2012年 4月 21日 星期六 01:17 BJT

〔欧元债市〕西班牙公债承压,下周意大利公债标售将面临市场检验

* 西班牙公债承压,受此前标售结果的余波影响

* 下周意大利公债标售将测试市场胃纳

路透伦敦4月20日电---西班牙和意大利公债周五承压,因本周西班牙公债标售未能缓和投资人对该国财政状况的担忧,而下周意大利将进行修正预算以来的首次公债标售.

周五德国经济数据良好,西班牙10年期公债收益率(殖利率)一度升至6%以上,之后回落,不过西班牙公债收益率可能创下新高,因投资人担忧该国应对其财政问题的能力.

周四西班牙公债标售结果逊于市场预期后,西班牙公债承受的压力日益增加.如果10年期公债收益率持续突破6%,借贷成本将升至难以负担的水平.

近期欧债危机加剧,威胁将蔓延至意大利,令意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率高见5.74%,之后小幅回软.

法国总统大选加重了市场的不安情绪,为下周意大利公债标售营造了具有挑战性的环境,此轮标售是意大利修正其经济成长及预算目标后的首次标售.

意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率升5.6个基点,至5.67%,西班牙公债收益率涨4.9个基点,至5.97%.

法国10年期公债收益率FR10YT=TWEB持平于3.10%,稍早曾上涨.

德债期货FGBLM2跌24个跳动点,结算价报140.38,低于稍早触及140.86的纪录高位,此前德国经济智库Ifo调查显示,德国4月Ifo企业景气判断指数109.9,高于路透预估.[ID:nSB1501214]投资者将关注下周一欧元区制造业数据,以进一步洞察德国经济的韧性.

德国30年期公债收益率报2.40%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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