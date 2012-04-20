〔欧元债市〕西班牙公债承压,下周意大利公债标售将面临市场检验

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 西班牙公债承压,受此前标售结果的余波影响
* 下周意大利公债标售将测试市场胃纳
路透伦敦4月20日电---西班牙和意大利公债周五承压,因本周西班牙公债标售未能缓和投资人对该国财政状况的担忧,而下周意大利将进行修正预算以来的首次公债标售.
周五德国经济数据良好,西班牙10年期公债收益率(殖利率)一度升至6%以上,之后回落,不过西班牙公债收益率可能创下新高,因投资人担忧该国应对其财政问题的能力.
周四西班牙公债标售结果逊于市场预期后,西班牙公债承受的压力日益增加.如果10年期公债收益率持续突破6%,借贷成本将升至难以负担的水平.
近期欧债危机加剧,威胁将蔓延至意大利,令意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率高见5.74%,之后小幅回软.
法国总统大选加重了市场的不安情绪,为下周意大利公债标售营造了具有挑战性的环境,此轮标售是意大利修正其经济成长及预算目标后的首次标售.
意大利10年期公债IT10YT=TWEB收益率升5.6个基点,至5.67%,西班牙公债收益率涨4.9个基点,至5.97%.
法国10年期公债收益率FR10YT=TWEB持平于3.10%,稍早曾上涨.
德债期货FGBLM2跌24个跳动点,结算价报140.38,低于稍早触及140.86的纪录高位,此前德国经济智库Ifo调查显示,德国4月Ifo企业景气判断指数109.9,高于路透预估.[ID:nSB1501214]投资者将关注下周一欧元区制造业数据,以进一步洞察德国经济的韧性.
德国30年期公债收益率报2.40%.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)