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债券 | 2012年 4月 21日 星期六 01:54 BJT

〔英国债市〕英债延续跌势,因英国3月零售销售数据强劲

路透伦敦4月20日电---英债期货周五延续跌势,触及两周盘中低位,此前英国3月零售销售录得逾一年最大升幅,增加了经济复苏的迹象.

英国统计局周五公布,英国3月零售销售较前月增长1.8%,创2011年1月来最大涨幅,路透预估为增长0.5%;该数据较上年同期增长3.3%,亦创2011年1月来最大涨幅,路透预估为增长1.4%. [ID:nSB1501222]这增加了消费者支出反弹可能扶助英国经济避免衰退的机率.

6月英债期货FLGM2跌9个跳动点,结算价报114.98,稍早触及114.54,此为4月5日来的最低.

英国零售销售数据公布后,英债表现远逊德债,但之后扳回早盘部分跌幅.Lloyds Bank WBM策略师Eric Wand称,这是因为投资人在周末前平仓.

10年期英债GB10YT=RR收益率升约2个基点,至2.168%,较可比德债收益率差持稳在46个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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