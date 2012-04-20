〔英国债市〕英债延续跌势,因英国3月零售销售数据强劲

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
路透伦敦4月20日电---英债期货周五延续跌势,触及两周盘中低位,此前英国3月零售销售录得逾一年最大升幅,增加了经济复苏的迹象.
英国统计局周五公布,英国3月零售销售较前月增长1.8%,创2011年1月来最大涨幅,路透预估为增长0.5%;该数据较上年同期增长3.3%,亦创2011年1月来最大涨幅,路透预估为增长1.4%. [ID:nSB1501222]这增加了消费者支出反弹可能扶助英国经济避免衰退的机率.
6月英债期货FLGM2跌9个跳动点,结算价报114.98,稍早触及114.54,此为4月5日来的最低.
英国零售销售数据公布后,英债表现远逊德债,但之后扳回早盘部分跌幅.Lloyds Bank WBM策略师Eric Wand称,这是因为投资人在周末前平仓.
10年期英债GB10YT=RR收益率升约2个基点,至2.168%,较可比德债收益率差持稳在46个基点.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
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路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
以下为路透中文新闻为您整理的2月20日-24日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周微升0.01%。周内汇价小幅震荡，仍未脱离6.83-6.89的区间，且市场普遍预期，在两会临近之际，这一区间宽幅震荡的走势将延续；而这种预期也会让日间波幅趋窄。另外，随着境内美元流动性充裕，而人民币流动性预期偏紧，利率平价也在走升，掉期曲线趋陡，一年期掉期升破1,400点创一年半新高。 公开市场操作: --在临时流动性便利(TLF)未续做后，中国央行当周公开市场转为净投放，接棒TLF的定向逆回购市场亦揣测可能继续隐身支撑流动性。花样繁多的工具交替应用之下，市场对短期内降准的预期十分微弱。
齐普拉斯对希腊议员表示，与债权人的关系已经翻过去一页，放款国已经接受希腊的撙节措施应当停止。(完) (编译 李春喜 审校 孙茉莉)