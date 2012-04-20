〔欧洲股市〕本周收高,因德国数据和英国零售销售数据强劲

欧洲股市：受强劲的制造业调查带动升至14个月高位，但汇控业绩不佳大跌
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高0.5%
* 美国企业业绩强劲助涨人气
* 券商利好的评论扶助银行、保险商股
路透伦敦4月20日电---欧洲股市周五收高并录得一个月以来最佳单周表现,因德国企业景气指数和英国零售销售数据强劲,很好地分散了在欧元区债务危机上的注意力.
继周四倍受关注的西班牙主权债务标售受到强健需求后,微软(Microsoft)(MSFT.O)和美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)业绩优于预期,进一步提振市场.
周五数据显示,德国4月Ifo企业景气判断指数意外连续第六个月上涨,而英国3月零售销售也录得逾一年来最大涨幅.
欧元区STOXX 50波动性指数.V2TX日内跌7.3%,表明投资者紧张情绪消褪.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%至1,046.08点,西班牙股市IBEX指数.IBEX收升1.9%.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数本周累计升1.8%,但仅能抵消过去四周以来约7%跌幅的一小部分.当时有关西班牙公共财政的忧虑升级,令市场担心欧债危机卷土重来,股市由此大跌.
"欧洲并不是我们偏好的股市之一,仅仅因为我们认为别处收益更好,"Standard Life Investments全球题材策略师Frances Hudson说.
投资者将关注周末重要的国际货币基金组织(IMF)会议.
保险股.SXIP周五引领市场走高,此前Jefferies发布一份利好该板块的报告,称该行业盈利能力喜人,一些企业的经营规模和创新操作令其获益.
券商报告同样令买家青睐银行股.SX7P,法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)分别上涨3.7%和3.5%.此前美银美林根据估值因素上调二者评级.
英国富时100指数.FTSE收高0.48%,至5,772.15点;德国股市DAX指数.GDAXI收升1.18%,报6,750.12点;法国CAC-40指数.FCHI上涨0.46%,至3,188.58点.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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