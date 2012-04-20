〔欧洲股市〕本周收高,因德国数据和英国零售销售数据强劲

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高0.5%

* 美国企业业绩强劲助涨人气

* 券商利好的评论扶助银行、保险商股

路透伦敦4月20日电---欧洲股市周五收高并录得一个月以来最佳单周表现,因德国企业景气指数和英国零售销售数据强劲,很好地分散了在欧元区债务危机上的注意力.

继周四倍受关注的西班牙主权债务标售受到强健需求后,微软(Microsoft)(MSFT.O)和美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)业绩优于预期,进一步提振市场.

周五数据显示,德国4月Ifo企业景气判断指数意外连续第六个月上涨,而英国3月零售销售也录得逾一年来最大涨幅.

欧元区STOXX 50波动性指数.V2TX日内跌7.3%,表明投资者紧张情绪消褪.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%至1,046.08点,西班牙股市IBEX指数.IBEX收升1.9%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数本周累计升1.8%,但仅能抵消过去四周以来约7%跌幅的一小部分.当时有关西班牙公共财政的忧虑升级,令市场担心欧债危机卷土重来,股市由此大跌.

"欧洲并不是我们偏好的股市之一,仅仅因为我们认为别处收益更好,"Standard Life Investments全球题材策略师Frances Hudson说.

投资者将关注周末重要的国际货币基金组织(IMF)会议.

保险股.SXIP周五引领市场走高,此前Jefferies发布一份利好该板块的报告,称该行业盈利能力喜人,一些企业的经营规模和创新操作令其获益.

券商报告同样令买家青睐银行股.SX7P,法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(Societe Generale)(SOGN.PA)分别上涨3.7%和3.5%.此前美银美林根据估值因素上调二者评级.

英国富时100指数.FTSE收高0.48%,至5,772.15点;德国股市DAX指数.GDAXI收升1.18%,报6,750.12点;法国CAC-40指数.FCHI上涨0.46%,至3,188.58点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI