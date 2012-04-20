版本:
中国
债券 | 2012年 4月 21日 星期六 03:01 BJT

〔标题新闻〕欧元区必须在降低预算赤字和经济成长策略上取得适当平衡,以重获市场信心--雷恩

雷恩为欧盟经济暨货币事务执委

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FK8U5]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐