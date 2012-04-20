〔金属期市〕铜价本周收升2%,欧洲忧虑限制涨幅

* 本周期铜为2月底来表现最好的一周

* 期铜跟随欧元和全球股市上涨

路透纽约/伦敦4月20日电---铜价周五收升,录得2月底来表现最好的一周,受助于美国企业的第一季业绩季报强劲及对欧洲的忧虑减退.

期铜周五跳涨2%,在汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB的19种商品中升幅居前.

期铜跟随股市和欧元上涨,此前德国企业景气判断指数意外上升提振投资人对风险资产的胃纳.

上述数据,加之麦当劳(MCD.N),微软(MSFT.O)和美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)的第一季业绩优于预期,扶助伦敦期铜延续从本周稍早触及的三个月低位反弹之势,且扶助期铜连续四天留守在远高于每吨8,000美元心理关口的水平.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收升140美元,收报每吨8,190美元,从周一触及的1月底来最低7,885.25美元的一周低位反弹约4%.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2升7.05美分,或1.9%,收报每磅3.6980美元,交投区间3.6245-3.7125美元.

纽约尾盘,COMEX期铜成交量为68,600口,远低于上周创纪录的127,276口.

德国经济智库Ifo周五公布调查显示,德国4月Ifo企业景气判断指数109.9,高于路透预估.[ID:nSB1501214]此为欧元区最大经济体德国的经济持续好于区内负债累累的南欧国家的最新凭证.

欧元兑美元升至两周高位,对德国数据作反应,且在20国集团承诺增加国际货币基金组织资源4,000亿美元后,投资人的风险意愿增强.

LME现货价格高企刺激中国企业将其在上海保税仓库的铜再出口,提振LME近期供应及扶助降低逆价差,也令LME铜价格承压.

现货铜较三个月期铜的逆价差周四报每吨114美元,为2008年以来的首见水平,周五逆价差跌至55.15美元.

LME库存数据显示,铜库存增加1,550吨,至262,700吨,保持3月底以来稳定上升之势.

上海期货交易所周五数据显示,本周铜库存减少4.8%,但仍近多年的高位.

以下为1753GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 369.40 6.65 +1.83 343.60 7.51

LME期铝 2081.00 8.00 +0.39 2020.00 3.02

LME期铜 8191.00 141.00 +1.75 7600.00 7.78

LME期铅 2125.50 45.50 +2.19 2035.00 4.45

LME期镍 17805.00 205.00 +1.16 18710.00 -4.84

LME期锡 21500.00 125.00 +0.58 19200.00 11.98

LME期锌 2026.00 26.00 +1.30 1845.00 9.81

上海期铝 16080.00 5.00 +0.03 15845.00 1.48

上海期铜 57750.00 80.00 +0.14 55360.00 4.32

上海期锌 15520.00 50.00 +0.32 14795.00 4.90

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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