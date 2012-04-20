〔纽约期市〕原糖期货跌至11个月低位,咖啡期货走高

路透纽约/伦敦4月20日电---原糖期货周五连跌第三日,触及11个月最低,因供应充裕.阿拉比卡咖啡期货攀升至本周触及的18个月低位之上.

罗布斯塔咖啡期货录得近四周来最大单日升幅,在关键技术位附近失去动能.可可期货在淡静交投中上扬,未受北美研磨数据回落影响.

原糖稍早受空头回补推动攀升,但随后因买盘枯竭而转跌,成为今日汤森路透-Jefferies CRB指数中.CRB表现最疲弱的商品.

技术面而言,市场疲弱,上周稍后跌穿100日移动均线,因而导致在过去六个交易日中五日走低.

交易商预计今年全球糖供应将大量过剩.

ICE-5月原糖期货SBc1跌0.22美分,或1%,报每磅21.55美分,为次月合约去年5月以来最低结算价.

Sucden Financial的Nick Penney称,市场关注泰国,印度和俄罗斯的作物生长情况.

咨询公司Kingsman SA下调巴西中南部2012/13年甘蔗产量预期至5.1亿吨,1月的预期为5.2亿吨.

伦敦8月白糖合约LSUc1挫7.70美元,1.3%,收报每吨574.90美元.

阿拉比卡咖啡期货跟随其他商品走高,受美元走软提振,但交易商称,巴西丰产前景令涨势受限.

洲际交易所(ICE)7月阿拉比卡咖啡期货KCc2上扬3.30美分,或1.9%,收报每磅1.7895美元,高于周一触及的次月合约18个月低位.

7月罗布斯塔咖啡期货录得3月底以来的最大单日涨幅,但在接近200日移动均线切入位约2,062美元时涨势失去动能.

指标伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2升33美元,或1.6%,收报每吨2,056美元,盘中一度上扬2.3%,至日高2,070美元.

ICE-7月可可合约CCc2涨35美元,或1.6%,报每吨2,269美元.伦敦7月可可LCCN2升26英镑,或1.8%,报每吨1,491英镑.(完)