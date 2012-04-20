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市场报道 | 2012年 4月 21日 星期六 05:40 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,中国购买美国玉米的消息未得到证实

路透4月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,因中国买入美国玉米的消息没有得到证实,而且农户正在积极播种美国玉米.

出脱玉米/大豆套利交易打压了玉米期货,提振了大豆期货.

阿根廷农业部将今年该国玉米产量官方预估从之前预计的2,120万吨下调至2,030万吨.

本周末初期较冷天气料将席卷美国中西部的北部,但料不会对作物产生重大伤害.AccuWeather气象专家Jason Nicholls称,"下周初天气将更加温暖干燥,"

Nicholls称,农户至少有三四天的好天气种植玉米,下周稍后的降雨将再次使播种放缓.美国大平原多数硬红冬麦种植区的天气持续令人满意.

5月合约低于所有关键移动均线.首道阻力位是100日移动均线切入位6.35美元.九日相对强弱指标为38.

5月玉米合约CK2结算价跌8-1/2美分,报每蒲式耳6.12-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为371,382口.(完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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