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市场报道 | 2012年 4月 21日 星期六 04:05 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉在交投清淡中涨跌互见,5月合约展期主导市况

路透纽约4月20日电---棉花期货周五在交投清淡中涨跌互见,5月合约跌逾1%,因在5月合约下周到期前展期交易急升,及投资人静待中国种植计划的进一步消息.

棉花连升第二周,本周交投振荡,从周一触及4美分跌停限制跌至接近四个月低位反弹至周三触及涨停限制,重上90美分上方.

洲际交易所(ICE)指标7月期棉合约CTN2涨0.29美分,报每磅91.01美分,盘中交投区间介于90.03-91.24美分.

周三,5月合约的未平仓合约数量为减少6,790口,周四再减少2,858口,令总数降至4,538口.

有关中国棉花种植意向前景的不确定性令期棉价格,尤其是新作12月合约CTZ2价格摇摆不定.

中国农业部的一项调查显示,2012年棉花种植面积可能减少4%.中国棉花协会曾表示,预计棉花种植面积减少16.7%.

ICE Futures U.S.数据显示,截至4月19日未平仓合约数量从上日的184,636口上升至185,487口.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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