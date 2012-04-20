〔加拿大汇市〕加元兑美元收高,录得3月初来表现最好的一周

路透多伦多4月20日电---加元兑美元周五收高,录得3月初来表现最好的一周,因在关键的法国总统选举前欧债危机缓和,且加拿大央行的经济前景评估更亮丽,加强了该国经济成长预期.

对欧元区财政稳定的忧虑一直打压加元,使加元回吐本周稍早因加拿大央行意外评论带来的部份巨大涨幅.加拿大央行意外发表更强劲的经济预估,且暗示正开始更认真地考虑收紧货币政策.

但在本周稍后,德国企业信心数据意外良好,缓和了对西班牙应对其沉重债务的忧虑.风险意愿抬头支持了加元.

加元兑美元CAD=D4收报0.9926加元,或1.0075美元,高于周四收报0.9952加元或1.0048美元.

本周加元升约0.7%,录得3月初来表现最好的一周.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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