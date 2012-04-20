〔美国股市〕财报提振股市,但科技及银行股走低令市场承压

* GE、微软和麦当劳财报提振其股价

* 中国制造业数据公布前市场情绪谨慎

* SanDisk大挫,此前公司发出营收预警

* 道指升0.5%,标普500股指升0.12%,Nasdaq跌0.24%

路透纽约4月20日电---美国股市周五涨跌互现,麦当劳,通用电气和微软的强劲获利推动道指和标普500指数收涨,但银行和科技股走低拖累这两大指数从日高回落.

Nasdaq指数下跌,SanDiskSNDK.O大挫11.3%,拖累半导体板块下跌.此前SanDisk发出营收预警.苹果(AAPL.O)下跌逾2.4%,同样拖累大盘.

随着财报季进入高峰,第一波企业财报远强于预期.汤森路透数据显示,迄今为止,公布财报的标普500成分股企业中,81%的企业业绩优于预期.

这一比例令人震撼,因预期较低.但在近期美国经济数据不够喜人以及有关欧债危机的忧虑重燃令股市大跌之后,企业财报扶助股指重新企稳.

分析师表示,周五收盘前的疲势部分因中国周日晚间公布制造业数据前出现的谨慎情绪.

"我们已经知道财报表现较好,市场有所上升,"Mogavero Lee执行长兼总裁Doreen Mogavero说.

"中国民间部门制造业数据将为下周定下基调,因此人们锁定部分获利,"她说.

汇丰中国3月制造业和服务业采购经理人指数(PMI)疲软,打压股市和其它风险市场走低.

道琼工业指数.DJI收高65.16点,或0.5%,至13,029.26点;标准普尔500指数.SPX收涨1.61点,或0.12%,至1,378.53点.Nasdaq指数.IXIC回落7.11点,或0.24%,至3,000.45点.

本周道指收高1.4%,标普500股指收升0.6%.而Nasdaq则收跌0.4%,连续第三周走低.

美国银行(BAC.N)劲挫4.7%,报8.36美元,之前CLSA分析师Mike Mayo调降其评级.该股领跌标普金融股指数.GSPF,该指数在标普500指数10大类股中跌幅位列第二.

微软(MSFT.O)跳升4.5%,报32.42美元,对道指提振最大,该公司周三公布的业绩优于预期.

美国通用电气(GE.N)的业绩带动工业股买盘.该公司股价上涨1.1%,至19.36美元,此前通用电气公布第一季获利高于分析师预估,受助于喷气发动机和能源设备销售强劲,以及旗下金融部门获利成长.[ID:nSB1501830]

工业巨擘霍尼韦尔(HON.N)报告季度获利增长,且上调今年获利预期.该股急升2.4%,报59.39美元.

标普工业股指数.GSPI上扬0.8%,对标普500指数提振最大.

麦当劳(MCD.N)小涨0.7%,报95.94美元,之前该公司报告季度获利增长,受助于美国销售强劲.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约67亿股,略低于67.8亿股的今年迄今日成交均值.

纽约证交所涨跌股之比为约2:1,Nasdaq市场约为3:2.(完)

--编译 梁睿雪/母红;审校 利棣儿

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